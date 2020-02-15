Мы готовы к диалогу с населением Донбасса, но не с «руководителями» ОРДЛО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с мирным населением, проживающим на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но не с так называемой «властью» ОРДЛО. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины», – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что «голосом Донбасса» являются также 1,5 млн. временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свой родной дом в Донецкой и Луганской областях.