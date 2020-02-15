Крупная коммунальная авария в Мариуполе: Часть города обесточена, перекрыто движение (Фото)

Сегодня, 15 февраля, в Мариуполе на пересечении пр. Строителей и ул. Митрополитской произошел обвал канализационного коллектора диаметром 1500 мм. Для устранения ситуации работают аварийные бригады КП «Горводоканал», сообщает пресс-служба горсовета.

По словам директора коммунального предприятия Владимира Антоненка, причины возникновения аварийной ситуации выясняются. В первую очередь, необходимо ликвидировать последствия обвала, чтобы «переподключиться» на другую ветку.

«Сейчас для нас важно ликвидировать обвал, чтобы переподключить коллектор к ветке КНС-5, чтобы не допустить дальнейшего подтопления близлежащих улиц», – отметил Владимир Антоненко.

Директор ДРЖКИ Игорь Бабек добавил, что коллектор постройки 60-х годов. Обслуживает три района города: Центральный, Приморский и Кальмиусский. Его глубина залегания достигает порядка 7 метров.

«Водоканал проводит работы по вскрытию обвала. Задействована техника "Водоканала", "Зеленстроя" и "Теплосети". Прилагается максимум усилий для устранения аварии в оперативные сроки», – отметил Игорь Бабек.

Также для безопасного проведения работ, временно отключат высоковольтную линию. «Для проведения всех необходимых работ необходимо приблизиться к высоковольтной опоре подстанции "Город-1". В связи с этим временно обесточат Гавань, Слободку, центр города и дома в районе "Кирова"», – отметил специалист РЭС.

Директор ККП «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко отметил, есть вероятность того, что обесточат и 4 котельные. Они обеспечивают теплом центральную часть города, которые граничатся «квадартом»: ул. Лавицкого, Итальянская, Митрополисткая и ДОСААФ. Рассматривается возможность подключения дизельных генераторов, чтобы обеспечить теплом домохозяйства.

По словам председателя Центрального района Владимира Петрова, в частном секторе на Новоселовке, подтоплено около 10 домов. На месте работают представители райадминистрации матросы-водолазы Спасательной аварийно-водолазной службы. «Организованы мероприятия по закрытию промоин и точек, которые пускают стоки во дворы людей. Делают все возможное, чтобы отправить данную воду исключительно по улицам в ливневую канализацию, которая находится в районе магазина "Орбита" в ЖМР "Кирова". Создадим дополнительную комиссию, которая проходить по адресам, чтобы понимать ущерб и помощь домовладельцам», – подчеркнул Владимир Петров.

Для устранения аварии перекрыто движение по проспекту Строителей: от улицы Троицкой до проспекта Мира. А также по улице Митрополитской: от улицы Зелинского до Леваневского.

Начальник управления патрульной полиции Михаил Вершинин просит жителей отнестись к этому с пониманием: «Ситуация контролируемая, но необходимо ограничить движение до завершения работ».

Начальник департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат рассказал, что для безопасности проведения работ на месте аварии снято напряжение на контактных линиях и отключены светофоры.

Движение городского транспорта, который ходил по проспекту Строителей, изменено. Троллейбус №15 будет идти через автостанцию и до «ПортСити». Автобусы № 12А, 16А временно пустили через улицу Куприна. Маршрутные такси будут двигаться соответственно.

«По мере устранения аварии будем менять схему движения городского транспорта», – подчеркнул Василий Клат.