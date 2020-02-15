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Зеленский хочет провести выборы в ОРДЛО в октябре, но при определенных условиях

15.02.20 16:05
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Украинская власть стремится в октябре 2020 года провести местные выборы в Украине, включая отдельные территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, 15 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

«Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без решения элементарных вопросов безопасности и политических условий, в нарушение Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно для нас», – сказал он.

Зеленский также сообщил о создании общественной диалоговой платформы «Мир Донбасса», в которую должны быть вовлечены переселенцы из Донбасса.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил о готовности к диалогу с мирным населением, проживающим на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но не с так называемой «властью» ОРДЛО.

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