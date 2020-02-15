Секторальный принцип: Зеленский выступил с инициативой по разведению сил на Донбассе

Украина выступает с инициативой о разведении сил вдоль линии разграничения на Донбассе по «секторальному принципу». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, 15 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника. уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», – рассказал президент Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил о готовности к диалогу с мирным населением, проживающим на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но не с так называемой «властью» ОРДЛО.