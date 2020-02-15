На Луганщине выявлен схрон с боевыми противотанковыми минами и тротилом

Совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионной борьбы Операции объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила.

Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству схрона.

В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Обнаруженные средства поражения были обезврежены взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.