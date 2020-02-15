Россия в Азовском море атаковала украинское рыболовное судно

Российские силовики, сегодня, 15 февраля, атаковали украинский рыболовецкий корабль в Азовском море. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пограничную службу ФСБ.

По данным ФСБ, нападение на маломерное украинское судно произошло в «западной части Азовского моря», то есть рядом с аннексированным Крымом. На борту на момент захвата находились четверо украинских граждан. Они были арестованы россиянами.

«Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – сообщили в ФСБ.

Они уточнили, что не обнаружили на корабле выдаваемых оккупантами в Крыму «судовых и регистрационных документов, а также разрешения на добычу рыбы».

Вместо этого силовики РФ нашли на корабле сеть для ловли рыбы, а также около 300 тушек камбалы калкан. Отмечается, что украинское рыболовецкое судно вместе с экипажем было отправлено в порт аннексированной Керчи.

Пока команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.