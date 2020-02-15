Зеленский назвал количество пленных и заложников на Донбассе, в Крыму и в РФ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое происходило дважды за последние полгода, необходимо продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле «всех на всех». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, 15 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

«Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации», – сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, что по результатам Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года было достигнуто соглашение обеспечения эффективной деятельности международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.

«Сегодня представители МККК вовлечены в поиск без вести пропавших – их тоже, к сожалению, за эти шесть лет очень много. Открытым остается вопрос доступа представителей МККК к удерживаемым лицам. Но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса», – отметил президент.