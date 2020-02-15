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В России отреагировали на отказ Нидерландов по фигурантам дела MH17

15.02.20 22:14

Генеральная прокуратура Российской Федерации раскритиковала Нидерланды из-за отклонения запроса относительно уголовного преследования фигурантов дела о крушении рейса MH17. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в российском ведомстве заявили, что действия Нидерландов свидетельствуют об «уклонении от проведения всестороннего расследования» катастрофы малайзийского самолета на Донбассе в 2014 году.

«Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Нидерланды отклонили предложение России о передаче ей уголовного преследования троих россиян, которых подозревают в причастности к катастрофе рейса MH17. Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.

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