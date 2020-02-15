Школьная служба понимания: Полицейские открыли в Марьинке и Авдеевке комнаты для разрешения конфликтов

Полиция Донетчины при поддержке международных партнеров создает в школах отдельное уютное, оборудованное помещение, где ученики будут собираться, чтобы налаживать мирные отношения. В каждой школе есть также команда медиаторов (посредников), которые будут помогать сверстникам договориться. Школьная служба понимания – современный способ профилактики правонарушений среди детей, в частности буллинг. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что сегодня в Донецкой области работает 63 школьных службы понимания, из них 27 – открыто полицией. Сейчас у служб понимания появляются свои «офисы» – комнаты с комфортными для детей условиями. Первые такие ячейки полицейские создали в поселке Талаковка (Мариуполь) и Мирнограде.

Особое внимание полицейские уделяют детям с линии разграничения, попавших под влияние вооруженного конфликта. Поэтому, еще две комнаты школьной службы понимания было открыто на днях в Марьинской школе №1 и Авдеевский школе № 7.

«Они созданы в рамках проекта отдела ювенальной превенции полиции Донетчины и общественной организации "Молодежная Лига будущих полицейских" "Пространство мира и безопасности", который реализуется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швеции и Швейцарии», – говорится в сообщении.

По словам начальницы отдела ювенальной превенции Екатерины Шнейдер, проектом предусмотрено создание 11-ти таких комнат в 2020 году.

«Наша цель – создать для детей Донетчины пространства мира и безопасности и указать новый путь к решению конфликтов мирным путем. Уберечь детей от совершения правонарушений, буллинга, мотивировать их к правосознательному и толерантному поведению», – отметила Екатерина Шнейдер.

Полицейские проводят тренинги и менторские встречи со школьниками, обучая их правильному урегулированию конфликтов с помощью медиации.

Девушки и юноши уже помогают решать конфликты среди учеников своей школы, а оборудованные помещения с уютной атмосферой только будут способствовать удачному примирению.

«Раньше, если между учениками возникали ссоры, мы всем педагогическим коллективом пытались примирить детей. Теперь я сразу передаю все полномочия по этому вопросу нашим юным медиаторам, и радуюсь от того, что у них все получается», – отметила директор общеобразовательной школы №7 Авдеевки Людмила Силина.