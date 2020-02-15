Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта на востоке Украины, сообщает «Европейская правда».

«Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине», – сказал Рама.

«Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского», – сказал Рама.

Как сообщалось, недавно представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) приехали в неподконтрольный украинскому правительству Луганск, где приняли участие в мероприятии «ЛНР». AfD выступает за отмену санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины.