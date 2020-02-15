За два месяца украинские позиции были обстреляны более 400 раз, – Зеленский

Несмотря на договоренности, достигнутые во время Нормандского саммита в декабре 2019 года, на Донбассе не наступило полное прекращение огня – за два последних месяца украинские позиции были обстреляны более 400 раз. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, 15 февраля во время украинского ланча в Мюнхене.

«Считаю, что без полной и постоянной тишины невозможно двигаться к решению любых политических вопросов на этих территориях. Настаиваю: на украинском территориях. В то же время мы точно знаем, что на Донбассе обязательно воцарится мир. А формулировка, что мне не нравится – «временно неподконтрольные территории», – навсегда исчезнет. Это означает, что мы все вернули домой», – сказал глава государства

Также президент отметил, что война в Украине и аннексия Крыма, продолжающиеся шестой год, не должны стать для международного сообщества привычными. Несмотря на то, что перед современным миром сейчас стоит немало вызовов и угроз.

«О стабилизации безопасности в Европейском регионе можно будет говорить только тогда, когда на Донбассе будет царить всеобъемлющий мир и Украина возобновит свои территории в пределах международно признанных границ», – подчеркнул Зеленский.