Совместное патрулирование с участием Украины и членов НВФ: Зеленский выдвинул новую идею по Донбассу

Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской. Такое заявление он сделал сегодня, 15 февраля во время украинского ланча в Мюнхене, передает 24 канал.

По словам украинского президента, он надеется, что такую ​​идею удастся воплотить в жизнь.

Он добавил, что этот вопрос обсуждали во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также оно стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Относительно того, кто может в течение выборов, подготовки... обеспечить безопасность. Мы видим, что это общая граница, совместные патрули. Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – – отметил президент.

Кто именно из «представителей оккупированных территорий» мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.