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Борьбу с коронавирусом недостаточно финансируют, – глава ВОЗ

15.02.20 20:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе с новым коронавирусом. Об этом он заявил сегодня, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Украина».

«Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества», – сказал он.

По словам Гебрейсуса все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них заболевания.

Напомним, по последним данным, число заразившихся новым вирусом в мире достигло 67 тысяч.

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