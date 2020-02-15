Сегодня – Международный день онкобольного ребенка (Видео)

Сегодня, 15 февраля, в мире проходит Международный день онкобольного ребенка. Он был основан в 2002 году для того, чтобы привлечь внимание общества к детям, больным различными формами рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире онкологические заболевания обнаруживают у 140 из миллиона детей возрастом до 14 лет. Чаще всего это лейкемия – свыше 30% случаев детской онкологии. Далее идут опухоли центральной нервной системы и лимфома. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

С первых дней работы Фонд Рината Ахметова стал заниматься самыми сложными проблемами общества. Почти 100 000 человек получили помощь в рамках программы «Рак излечим».

«За этой огромной цифрой – жизни, подаренные людям. В 2014 году, с началом конфликта на востоке Украины Фонд Рината Ахметова сконцентрировал свою деятельность на помощи и спасении миллионов жителей Донбасса. Вместе с тем, Фонд продолжает вести просветительскую работу по профилактике онкологии. Предлагаем вашему вниманию новый видеоролик, снятый в рамках социальной кампании по борьбе с раком», – говорится в сообщении.