Сводка из зоны ООС за 15 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Орехово – из120-мм минометов;

рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 февраля, в результате обстрелов потерь среди украинских военных не было.

С началом этих суток НВФ обстреляли позиции ВСУ у Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 8 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Луганское, Коминтерново (Пикузы). Применялось следующее вооружение: РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела получил ранения в область спины и верхних конечностей мирный житель г. Донецка 1959 г.р.

Повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район поселка Смелое. Огонь велся из 82-мм миномета, орудия боевой машины пехоты (БМП-2) и противотанкового ракетного комплекса.