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Сводка из зоны ООС за 15 февраля: Версии сторон конфликта

16.02.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

  • рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм;
  • неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;
  • в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенного пункта Орехово – из120-мм минометов;
  • рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 февраля, в результате обстрелов потерь среди украинских военных не было.

С началом этих суток НВФ обстреляли позиции ВСУ у Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 8 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Луганское, Коминтерново (Пикузы). Применялось следующее вооружение: РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела получил ранения в область спины и верхних конечностей мирный житель г. Донецка 1959 г.р.

Повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район поселка Смелое. Огонь велся из 82-мм миномета, орудия боевой машины пехоты (БМП-2) и противотанкового ракетного комплекса.

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