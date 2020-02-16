Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 13 февраля официально зарегистрировано 508 тыс. 950 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 13.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 305 семей и 508 950 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 113 694;
- дети – 62 933;
- лица с инвалидностью – 17 774;
- пенсионеры – 314 549.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 702 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 972;
- Краматорск – 48 699;
- Славянск – 41 066;
- Лиман – 23 675;
- Константиновка – 23 705;
- Марьинский район – 21 168;
- Бахмут – 19 159;
- Селидово – 16 609;
- Мирноград – 16 576.
Напомним, в Украине по состоянию на 10 февраля учтены 1 млн 440 тыс. 167 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации