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Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

16.02.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 13 февраля официально зарегистрировано 508 тыс. 950 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 13.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 305 семей и 508 950 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 113 694;
  • дети – 62 933;
  • лица с инвалидностью – 17 774;
  • пенсионеры – 314 549.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 702 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 972;
  • Краматорск – 48 699;
  • Славянск – 41 066;
  • Лиман – 23 675;
  • Константиновка – 23 705;
  • Марьинский район – 21 168;
  • Бахмут – 19 159;
  • Селидово – 16 609;
  • Мирноград – 16 576.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 февраля учтены 1 млн 440 тыс. 167 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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