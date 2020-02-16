Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 13 февраля официально зарегистрировано 508 тыс. 950 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 13.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 305 семей и 508 950 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 113 694;

дети – 62 933;

лица с инвалидностью – 17 774;

пенсионеры – 314 549.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 702 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 972;

Краматорск – 48 699;

Славянск – 41 066;

Лиман – 23 675;

Константиновка – 23 705;

Марьинский район – 21 168;

Бахмут – 19 159;

Селидово – 16 609;

Мирноград – 16 576.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 февраля учтены 1 млн 440 тыс. 167 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации