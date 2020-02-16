Мины продолжают угрожать здоровью и жизни жителей Донбасса: Количество жертв растет (Карта)

На Донбассе в январе 2020 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 7 человек, 17 – получили ранения. Об этом, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) на странице организации в Facebook.

«Мины представляют огромную угрозу здоровью и жизни более 2 миллионов человек на Донбассе каждый день. Сегодня тоже. В январе 2020 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) 7 человек погибло, 17 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 628 человек было убито и 1 277 ранено минами и ВПВ.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксированы 7 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе.