Жертвы войны на Донбассе: В ОБСЕ озвучили данные в 2020 году

На Донбассе с начала 2020 года зафиксированы 10 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«СММ уточняла сообщения о трех жертвах среди гражданского населения: пожилом мужчине, получившем ранения 29 января в результате срабатывания взрывного устройства возле его дома в Марьинке, а также о мужчине в Голубовском и женщине в Донецком, раненных вследствие обстрела на следующий день. С начала года, по данным СММ, общее количество жертв среди гражданского населения составляет 10 человек (1 погибший и 9 раненных)», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 27 января по 9 февраля СММ зафиксировала практически 8 500 нарушений режима прекращения огня – меньше по сравнению с приблизительно 8 900 за предыдущие две недели.

Также, с начала 2020 года в районе Березовского, Голубовского, Донецкого, Орехового и Новотошковского (Луганская обл.) Миссия зафиксировала примерно 9 тыс. нарушений режима прекращения огня (около 40% от общего количества нарушений, зафиксированных с 1 января), а также повреждения гражданских объектов.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе.