Регистрация брака переселенцами в Украине: Мифы и реальность

Правозащитники развеяли распространенные мифы о процедуре регистрации брака переселенцами в Украине. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, миф 1 – чтобы жениться, нужно иметь справку переселенца.

На самом деле, никаких дополнительных документов переселенцам для регистрации брака предоставлять не надо. Чтобы официально скрепить свой союз молодоженам, которые являются гражданами Украины, понадобятся:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельство о рождении и разрешение суда на вступление в брак, если кто-либо из молодоженов несовершеннолетний;

квитанция об оплате государственной пошлины и услуг органа государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

Если один из брачующихся является иностранным гражданином, ир в орган ГРАГС нужно взять паспорт и визу, которая позволяет находиться на территории Украины, переведенную на украинский язык и заверенную нотариально.

Если для будущих супругов это не первый брак, то подается также документ о прекращении предыдущего брака (например, свидетельство о расторжении предыдущего брака, решение суда о расторжении брака и т.д.).

Миф 2 – зарегистрировать брак можно только по адресу, указанному в справке переселенца, или по «прописке».

В Украине нет привязки к «прописке» или другому предустановленному адресу для регистрации брака. Чтобы скрепить союз, переселенцы, как и все другие молодожены, могут обратиться с заявлением в любой орган ГРАГС на подконтрольной территории Украины.

Правда, но частично – заявление о регистрации брака нужно подавать за месяц до желаемой даты торжества.

По общему правилу дата регистрации брака должна быть не ранее чем через месяц после подачи соответствующего заявления. Однако переселенцы, как и все другие молодожены, могут зарегистрировать брак быстрее, если:

для этого есть уважительные причины (например, тяжелая болезнь, будущая длительная командировка, призыв на срочную военную службу и т.п.);

невеста беременна или уже родила, или есть угроза для жизни невесты или жениха (боевые действия, эпидемия, стихийные бедствия и т.д.) – брак регистрируется в день подачи заявления или в любой другой день по желанию жениха и невесты;

пара решила воспользоваться пилотным проектом «Брак за сутки». В этом случае надо обратиться в орган, который подключился к проекту (перечень можно найти на сайте Министерства юстиции). Официально оформить брак и получить свидетельство государственного образца можно будет в день подачи заявления или в любой другой день по желанию жениха и невесты.

Миф 3 – если нет возможности выехать с временно неподконтрольной украинской власти территории, зарегистрировать брак можно через представителя.

По действующему законодательству подать заявление о регистрации брака можно и через представителя, действующего по доверенности, однако на саму регистрацию брака жених и невеста должны появиться лично. При этом по их заявлению регистрация брака может состояться по месту их жительства, по месту предоставления стационарной медицинской помощи или в другом месте, если они не могут по уважительным причинам прибыть в ГРАГС.

Правда, но частично – переселенцы не могут зарегистрировать брак, если им не исполнилось 18 лет.

В Украине брачный возраст для мужчин и женщин одинаков и по общему правилу составляет 18 лет. Однако в особых случаях (например, беременность, рождение ребенка и т.д.) суд может предоставить право на брак лицам, достигшим 16 лет.

Вместе с тем, как отмечают правозащитники, следует помнить, что для регистрации брака, в т.ч. переселенцев, существуют и другие важные условия: