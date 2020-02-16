Холодно и скользко: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения линии разграничения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают отмечать сложности, с которыми сталкивается гражданское население на пунктах пропуска вдоль линии соприкосновения в связи с неблагоприятными погодными условиями и длительным ожиданием. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области на блокпосте около н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии видела примерно 200 транспортных средств и примерно 150 пешеходов (женщины и мужчины в основном пожилого возраста), которые ждали в очереди для пересечения в подконтрольные правительству районы. Наблюдатели также видели людей пожилого возраста, которые сходили с нескольких автобусов в конце той же очереди и шли по скользкой дороге в направлении блокпоста ориентировочно один километр. Команда Миссии видела 13 транспортных средств, которые ожидали в очереди в противоположном направлении.

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в районе н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели несколько микроавтобусов и автомобилей, а также 150 людей, которые ждали в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов, и примерно 100 людей в очереди в противоположном направлении.