Студентка из Мариуполя разработала уникальную методику ранней диагностики меланомы

18-летняя студентка Ольга Харасахал из Мариуполя разработала уникальную методику определения меланомы на начальных стадиях. Девушку уже приглашают в США для продолжения тестирования. Однако, Ольга предпочитает работать в Украине. Она учится в Киевском медицинском университете и продолжает свои исследования в диагностике и лечении рака.

Ольга разработала инновационную методику ранней диагностики метастазов меланомы. «У меня в руках наш препарат, который мы получаем после фильтрации крови. Можно увидеть, здесь такая дырчатая пластиночка и все злокачественные клетки остаются как раз по форме этой решеточки. Если смотреть под небольшим увеличением, я вижу большое количество видоизмененных клеток, измененное соотношение и на этом основании можно сделать вывод, что это злокачественная опухоль», – пояснила она.

Меланома – одна из наиболее опасных злокачественных опухолей и именно ранняя диагностика может спасти жизнь. По словам главного врача Мариупольского онкологического диспансера Сергея Волошина, Ольга усовершенствовала прибор, который позволяет увидеть в крови опухолевые клетки. «Так как меланома метастазирует в основном с помощью только крови, разносятся эти клетки, то, взяв анализ крови, и обработав их на этом приборе, можно увидеть под микроскопом клетки меланомы», – уточнил он.

Темой выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях Ольга заинтересовалась во время обучения в мариупольском техническом лицее. Тогда же стала волонтером в онкодиспансере, где работает ее мама. Там Ольга и увидела все ужасы, которые приходится людям терпеть от неизлечимой болезни. И часто потому, что рак выявляли у пациентов слишком поздно.

В лицее преподаватель биологии Вячеслав Пономарчук помогал Ольге в ее разработках. Она предложила технологию, которая позволяет по анализу крови выявить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни. «Сейчас нужно получить именно патенты, которые обязательны. И с ними уже нужно смотреть, как превращать в серийные образцы, как выпускать. Чтобы все нюансы и детали были соблюдены и самое главное, чтобы авторское право никто не нарушил», – сказал Пономарчук.

В США на международном научном конкурсе «Intel ISEF 2019» Ольга Харасахал с инновационной методикой определения рака заняла четвертое место. Разработанная студенткой технология позволяет сэкономить миллионы долларов и сделать анализ ранней диагностики рака меланомы доступным.

Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая презентовала проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Ее основной задачей является снижение уровня заболеваемости раком в Украине путем профилактики, раннего выявления, качественного лечения онкобольных, улучшение качества жизни пациентов и снижение уровня смертности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканал Прямий»