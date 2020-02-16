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В Мариуполе устранили крупную коммунальную аварию

16.02.20 10:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе закончили ремонт на аварийном коллекторе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

«Ремонтные и земляные работы на подземном коллекторе завершили в 4:30. Котельные, что в течение ночи питались от дизель-генераторов, сейчас переключают на электросеть», – написал он.

Как сообщалось ранее, 15 февраля в Мариуполе на пересечении пр. Строителей и ул. Митрополитской произошел обвал канализационного коллектора диаметром 1500 мм. Часть города была обесточена.

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