В Мариуполе устранили крупную коммунальную аварию

В Мариуполе закончили ремонт на аварийном коллекторе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

«Ремонтные и земляные работы на подземном коллекторе завершили в 4:30. Котельные, что в течение ночи питались от дизель-генераторов, сейчас переключают на электросеть», – написал он.

Как сообщалось ранее, 15 февраля в Мариуполе на пересечении пр. Строителей и ул. Митрополитской произошел обвал канализационного коллектора диаметром 1500 мм. Часть города была обесточена.