На Донетчине два рыбака провалились под лед: Один мужчина погиб

В селе Новогригорьевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины спасли мужчину, провалившегося под лед во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Инцидент произошел вчера, 15 февраля. «В 14:00 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на воде, произошедшем на одном из прудов села Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области. Во время рыбалки под лед провалились два человека», – говорится в сообщении.

Так, бойцы 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в пруду находится мужчина и не может самостоятельно выбраться из воды. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, удалось спасли одного из рыбаков.

Второго мужчину, который также провалился под лед, спасателям обнаружить не удалось. На место происшествия привлекли водолазную группу аварийно-спасательного отряда Главного управления.

Сегодня, 16 февраля, в 9:25 тело затонувшего мужчины было найдено и изъято водолазной группой из местного ставка. После чего было передано сотрудникам Национальной полиции.