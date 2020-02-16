Прокуратура разоблачила масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО: Причастны военные (Фото)

Прокуратура Донецкой области выявила ряд мест в 4 областях Украины, где скапливалась контрафактная табачная продукция с временно неподконтрольной украинскому правительству территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, изъято 750 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 20 млн грн, сообщили в Офисе генерального прокурора.

«15 февраля 2020 года по результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей (привлечено более 500 правоохранителей) в местах проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1,5 тыс. ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) общей суммой более 20 млн грн, средства в сумме более 900 тыс. грн, полученные от преступной деятельности, черновики, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием было установлено, что группа местных жителей Донбасса, которая действовала по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими ВС Украины, организовала перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, в дальнейшем распространяла их на территории Украины.

«Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц», – говорится в сообщении.