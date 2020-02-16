«Машины прибывают быстро, а движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виталий: «11:28. Сейчас пеших в Горловку примерно полсетки, пропускают пока нормально»;

Ирина: «11:59. На Мойорске в сторону Украины машин 12»;

Наталья: «12:03. Перед паспортным 5-7 машин из Горловки»;

Виталий: «12:31. Головка в Украину почти никого...».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «10:30. На Курахово в сторону Донецка сразу заехали, минут 15 прошли украинский»;

Дмитрий: «10:57. А на Каргиле стали. Машин вроде и не много, но движения почти нет, только льгота прет. Бардак... Одни обещания навести порядок»;

Владимир: «11:34. Стою на Каргиле, очередь огромная»;

Сергей: «12:08. На Каргиле основная почти наверху моста, а льготная начинается на спуске»;

Марина: «13:55. На Каргиле в Донецк в 13 часов очередь была на втором туалете, сейчас продвигаемся к блокам»;

Sa Va: «14:11. Каргил: очередь пешая 100 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алекс: «10:13. На Еленовке в Украину до полиции машин 60. Подвижка идет машин 10 раз в 15-20 минут. Но от полиции до таможни все забито в один ряд. Льготы машин до 10»;

Витаха: «10:53. Еленовка в Украину дальше магазина машин на 15 – 20»;

Андрей: «11:49. Еленовка в Волноваху стоим 3,5 часа. Движение слабое. Впереди еще машин 20. Перевозы и льгота прут без остановки»;

Натали: «11:55. Еленовка в Украину на 11:25 (ДНР) – очередь от первого поворота в поселок справа от основной дороги. Машины прибывают быстро, а движение слабое»;

Анастасия: «13:07. Еленовка в Украину: основная 90, льготы несколько машин. В 13:00»;

Лариса: «14:24. Новотроицкое – в обе стороны никого! Проехали за 10 минут и Перлину и основной».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Вадим: «11:09. На 0 очередь до середины села»;

Александр: «13:39. Октябрь в Мариуполь: на таможне пусто, на МВД до поворота».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.