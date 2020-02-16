«Машины прибывают быстро, а движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Виталий: «11:28. Сейчас пеших в Горловку примерно полсетки, пропускают пока нормально»;
- Ирина: «11:59. На Мойорске в сторону Украины машин 12»;
- Наталья: «12:03. Перед паспортным 5-7 машин из Горловки»;
- Виталий: «12:31. Головка в Украину почти никого...».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Дмитрий: «10:30. На Курахово в сторону Донецка сразу заехали, минут 15 прошли украинский»;
- Дмитрий: «10:57. А на Каргиле стали. Машин вроде и не много, но движения почти нет, только льгота прет. Бардак... Одни обещания навести порядок»;
- Владимир: «11:34. Стою на Каргиле, очередь огромная»;
- Сергей: «12:08. На Каргиле основная почти наверху моста, а льготная начинается на спуске»;
- Марина: «13:55. На Каргиле в Донецк в 13 часов очередь была на втором туалете, сейчас продвигаемся к блокам»;
- Sa Va: «14:11. Каргил: очередь пешая 100 человек».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Алекс: «10:13. На Еленовке в Украину до полиции машин 60. Подвижка идет машин 10 раз в 15-20 минут. Но от полиции до таможни все забито в один ряд. Льготы машин до 10»;
- Витаха: «10:53. Еленовка в Украину дальше магазина машин на 15 – 20»;
- Андрей: «11:49. Еленовка в Волноваху стоим 3,5 часа. Движение слабое. Впереди еще машин 20. Перевозы и льгота прут без остановки»;
- Натали: «11:55. Еленовка в Украину на 11:25 (ДНР) – очередь от первого поворота в поселок справа от основной дороги. Машины прибывают быстро, а движение слабое»;
- Анастасия: «13:07. Еленовка в Украину: основная 90, льготы несколько машин. В 13:00»;
- Лариса: «14:24. Новотроицкое – в обе стороны никого! Проехали за 10 минут и Перлину и основной».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Вадим: «11:09. На 0 очередь до середины села»;
- Александр: «13:39. Октябрь в Мариуполь: на таможне пусто, на МВД до поворота».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.