При создании совместных патрулей на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, – Пристайко

В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ будет учитываться опыт Хорватии. Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии – как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», – сказал Пристайко.

Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение – насколько можно допустить боевиков к участию в этих патрулях.

Глава МИД также прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе.

«Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга», – сказал Пристайко.

Кроме того, он проинформировал, что осуществить обмен до 200 человек, то есть «почти всех на всех», планируется к следующей встрече в «нормандском формате» на высшем уровне.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской.