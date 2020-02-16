На Донетчине представителей местного самоуправления учат социальному предпринимательству

При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Святогорске (Донецкая обл.) начался трехдневный тренинг по социальному предпринимательству. Участие в нем принимают представители департаментов и управлений экономики органов местного самоуправления Донецкой области, сообщает пресс-служба Проекта.

Во время обучения участники узнают о социальном бизнесе и его роль в жизни общества, определят влияние и проблемы, которые могут решать социальные предприниматели.

«В мире все больше говорят о бизнесе и его социальной составляющей, о том, что кроме зарабатывания денег, бизнес должен решать определенную социальную проблему в обществе. Мы рассмотрим различные примеры и модели социального предпринимательства. Хотя сейчас в Украине нет закона, который бы определял отдельную правовую форму социального предприятия, мы уже имеем примеры успешных компаний. Об этом будем говорить с участниками – как наладить коммуникацию власти, общественных организаций и бизнеса и эффективно сотрудничать, чтобы жизнь людей в общинах улучшалось, а бизнес мог предложить свои услуги или товары для этого», – сказал консультант проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Виталий Захарчук.

На тренинге говорили об успешных историях социальных предприятий, которые уже сейчас внедряют в Украине предприниматели.

«В сельской местности молодежь не хочет оставаться, поэтому сейчас мы должны эффективно сотрудничать с предпринимателями, общественностью, чтобы создать такие возможности в обществе и для молодежи, и для других людей, которые хотят остаться дома и работать для своего села или города. По моему мнению, бизнес также должен выполнять социальную функцию и помогать улучшать жизнь людей в обществе. Я знаю о швейной фабрике возле Киева, которая берет на работу женщин уязвимых категорий, таких примеров должно быть больше, в том числе в нашей области», – сказала главная специалистка отдела экономического развития Лиманской объединенной территориальной общины Ирина Сабинина.

Следующие тренинги по социальному предпринимательству запланированы для представителей общественных организаций и предпринимателей востока Украины. Они состоятся в феврале – апреле 2020 года.