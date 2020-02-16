Услуги «Ощадбанка» на линии разграничения: Где можно воспользоваться на неделе (График)

В Донецкой и Луганской областях с 17 по 21 февраля вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

17, 19, 20 и 21 февраля – Бахмут, ул. Мира, 50;

18 февраля – Авдеевка, ул. Коммунальная, 1.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

17 и 20 февраля – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

18 февраля – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

19 февраля – Светличное, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

21 февраля – Катериновка, Березовский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.