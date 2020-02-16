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Запрет пересечения КПВВ: Юристы обнародовали алгоритм действий (Инфографика)

16.02.20 17:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Юристы благотворительной организации «Право на захист» (Право на защиту) подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.

Отмечается, что люди часто сталкиваются с проблемой: им запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины территории. Например, из-за задолженности перед налоговой. «Наши юристы подготовили некоторые общие рекомендации, что делать и к кому обращаться, если вы попали в подобную ситуацию», – говорится в сообщении.

Алгоритм действий представлен на инфографике.

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