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В Енакиево Lexus врезался в столб: Погибших вырезали гидравлическими инструментами

16.02.20 12:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП.

Как сегодня, 16 февраля, сообщает «МЧС ДНР», водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с железобетонной конструкцией. В результате ДТП погибло 2 человека (водитель и пассажир) и пострадало 2 человека.

Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ № 1 г. Енакиево.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента демонтировали заднюю пассажирскую дверь, извлекли тело погибшего пассажира из автомобиля и передали сотрудникам полиции, произвели смыв разлитых ГСМ с автодороги.

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