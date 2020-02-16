В Енакиево Lexus врезался в столб: Погибших вырезали гидравлическими инструментами

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП.

Как сегодня, 16 февраля, сообщает «МЧС ДНР», водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с железобетонной конструкцией. В результате ДТП погибло 2 человека (водитель и пассажир) и пострадало 2 человека.

Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ № 1 г. Енакиево.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента демонтировали заднюю пассажирскую дверь, извлекли тело погибшего пассажира из автомобиля и передали сотрудникам полиции, произвели смыв разлитых ГСМ с автодороги.