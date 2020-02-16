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Вспышка коронавируса: количество случаев заражения и смертей в мире уменьшается

16.02.20 19:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение 15 февраля в Китае вследствие заражения коронавируса Covid-19 погибл 141 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, количество погибших и зараженных третий день подряд снижается. По состоянию на 8:30 воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 1669 человек.

Количество зараженных в стране достигло 68,6 тыс.человек. Всего в мире новым вирусом заболели более 69,256 тыс. человек.

Таким образом, за сутки коронавирусом заразились чуть более 2 тысяч человек по сравнению с данными за тот же период 15 февраля.

Также известно о более 9,5 тыс выздоровевших.

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