Вспышка коронавируса: количество случаев заражения и смертей в мире уменьшается

В течение 15 февраля в Китае вследствие заражения коронавируса Covid-19 погибл 141 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, количество погибших и зараженных третий день подряд снижается. По состоянию на 8:30 воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 1669 человек.

Количество зараженных в стране достигло 68,6 тыс.человек. Всего в мире новым вирусом заболели более 69,256 тыс. человек.

Таким образом, за сутки коронавирусом заразились чуть более 2 тысяч человек по сравнению с данными за тот же период 15 февраля.

Также известно о более 9,5 тыс выздоровевших.