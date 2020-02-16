Рискованное дело: Дипломат оценил предложение Зеленского о совместном патрулировании границы с членами «Л-ДНР»

Предложенная Зеленским инициатива относительно совместного с ОРДЛО патрулирования на оккупированных территориях чрезмерно рискованная для Украины и является игрой по российскому сценарию. Об этом сообщил в комментарии ZN.UA Председатель ОО «Центр новых решений», дипломат Константин Елисеев.

По его словам, договоренности Зеленского несут определенные риски, во-первых, они могут стать шагом к «прямому диалогу», который так активно навязывает Россия.

«Во-вторых, это возможный шаг к легитимизации незаконных вооруженных группировок в ОРДЛО; В-третьих, для выборов нужен не только контроль над границей, но и разоружения боевиков и вывод российских войск и техники; или вопрос разоружения уже не стоит на повестке дня? В-четвертых, если и реализовывать такую инициативу, то там должны быть точно не представители ОРДЛО, читай российской оккупационной администрации, а украинцы; В-пятых, открытым остается вопрос возобновления работы украинских судов. В-шестых, проведение выборов в октябре 2020 года – это снова о чрезмерных ожиданий, поэтому неудивительно, что возникают планы вроде мюнхенского. Владимир Зеленский должен честно сказать, что выборы невозможны, пока не будут выполнены вопросы и условия безопасности», – прокомментировал дипломат.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской.