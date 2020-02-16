Пчеловодство и овощеводство: USAID поможет развитию аграрного сектора Донбасса

Представители Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» встретились с руководством департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой областной государственной администрации. Участие в мероприятии также приняли лидеры общественных объединений пчеловодов региона, сообщает пресс-служба Проекта.

Во время встречи обсуждались перспективы стимулирования развития пчеловодства и овощеводства в Донецкой области. Рассмотрели проект использования денег областного бюджета, предусмотренных для частичного возмещения затрат на реконструкцию и строительство теплиц, приобретение оборудования для них.

Так, фермеры в Сартане заинтересованы в восстановлении оросительной системы своих полей.

«Выращивать овощи и зерновые культуры на юге Донецкой области без полива достаточно сложно, но даже при таких условиях фермеры-овощеводы развивают свои хозяйства. Сейчас они заинтересованы в восстановлении разрушенной оросительной системы для увеличения своих урожаев. Речь идет о орошении для 40 гектаров земли, хотя потенциальные мощности втрое больше. Будем изучать этот вопрос, чтобы помочь им развиваться», – сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.

Сейчас в Сартане фермеры закупают воду у предприятия «Вода Донбасса», но хотят создать альтернативную систему водоснабжения.

«Недалеко есть речка Кальмиус, из которой мы можем брать воду. Нужно посчитать стоимость этого проекта – закупить насосы, провести сети. Часть овощей мы выращиваем в теплицах (помидоры, огурцы), остальные – в открытом грунте. Для выращивания овощей и развития наших хозяйств вода очень нужна, из-за изменений климата это становится ежегодно важным вопросом», – сказал фермер Владимир Скударь.

Развитие овощеводства является одним из приоритетных направлений, которое поддерживает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».