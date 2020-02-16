Рожденный на войне: На базе украинских снайперов на Донетчине живет котенок Шмыга

На базе украинских снайперов в Донецкой области живет подрастающий черно-белый котенок по кличке Шмыга. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«Таких, как он, рожденных на войне беспородных котов, которых до безумия любят приютившие их военные, на фронте – сотни. Если не тысячи», – говорится в сообщении.

Шмыгу кормят, греют, купают и даже берут с собой в спальник. У него есть свои игрушки. Свои любимые места. И свои самые удачные «позы отдыха».

«Мы постоянно пишем, вот, мол, человечность – посмотрите, как защитники Украины спасают, в том числе животных. И, знаете, наверное, никогда не устанем это подчеркивать. Потому что даже на войне есть доброе и светлое», – подытожили волонтеры.

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.