В «Мультицентре» Мариуполя теперь можно пожениться (Фото)

В Мариуполе в социальном офисе «Мультицентр» начали создавать семьи. В здании оборудовали просторный зал для церемоний и установили цветочную фотозону. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, первая свадьба здесь состоялась в День святого Валентина, 14 февраля. Официально было запланировано шесть церемоний бракосочетания.

В здание «Мультицентра» «переехал» РАГС Левобережного района. По словам директора департамента административных услуг Елены Парамоновой, сам РАГС начнет свою полноценную работу на базе «Мультицентра» в первой декаде марта.

Как уточняется, здесь мариупольцы смогут получить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти и полный перечень регистрационных документов. Полный перечень сервисов учреждения будет доступен в начале марта.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

О начале работы всех доступных услуг жителей проинформируют дополнительно.

Напомним, открытие «Мультицентра» состоялось 30 октября 2019 года. Здесь можно получить административные услуги, оформить субсидию, зарегистрировать бизнес, оформить статус получателя социальных выплат, решить земельные вопросы, получить разрешительные документы, зарегистрировать место проживания и другое. Это самый большой ЦПАУ в Украине.