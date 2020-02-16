Польша предложила изменить «нормандский формат»

Польша не поддерживает старт нового диалога, написания новой главы или возвращения к business as usual с Россией. Об этом на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает «Сегодня».

По его словам, ЕС должен сохранять санкции, чтобы показать России , что мы, как международное сообщество, не принимаем нарушение Россией международного права – в частности аннексию Крыма, войну на Донбассе и в целом агрессивную политику России по отношению к Украине.

«Отдельный вопрос – это "нормандский формат". До тех пор, пока он полезен, мы (Польша – прим.), это поддерживаем. Но мы не часть этого формата. Евросоюз – не часть этого формата. США и Великобритания – не часть этого формата. Может, тогда пришло время переосмыслить "нормандский формат"? Думаю, международное сообщество рассмотрит украинскую позицию об этом. Если это полезно, окей, это может быть имплементировано, в особенности, если это поможет достичь главной конечной цели. ЕС, как институт, должен быть более вовлечен в этот процесс. Франция и Германия важные страны ЕС, но они не представляют ЕС и другие страны. Посмотрим, как будут развиваться события, но мы (Польша – прим.) готовы поднять этот вопрос вместе с ЕС», – сказал глава польского МИДа.

По его словам, у Украины в ЕС есть много сторонников, к примеру, президент Эстонии.

«Я согласен с ней, что стратегическое терпение будет хорошим отношением к России. Мы должны подождать, пока Россия имплементирует свои международные обязательства по отношению к Украине», – подытожил Чапутович.