Есть идеи, нет модели: Смогут ли переселенцы голосовать на местных выборах на Донбассе

В Украине пока нет утвержденной модели механизма участия в местных выборах на ныне неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, которые власти планируют провести уже осенью этого года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Очень сложная конструкция в целом, каким образом проводить локальные выборы. Для примера, миллионам украинцам, которые находятся за границей – выехали временно или на постоянной основе, мы фактически не можем обеспечить участие в локальных выборах», – отметил он.

«Что касается людей, которые выехали с оккупированной территории, об этом часть дискуссии мы ведем в минской группе, более 100 раз собирались: каким образом обеспечить такие выборы. Есть всяческие креативные идеи. Есть идеи, как можно их реализовать. Например, электронное голосование. Если бы наши депутаты приняли закон, который предусматривал бы электронное голосование на всех наших выборах, мы бы могли предложить модель, как привлечь к ним людей, которые выехали с оккупированной территории, чтобы они смогли проголосовать», – прокомментировал Пристайко.

Министр иностранных дел заявил, что в Украине не исключают, что некоторые представители «власти» в «Л-ДНР» на местном уровне могут стать легитимными в результате голосования на местных выборах, которые должны состояться по украинскому законодательству.

Глава МИД Украины также проинформировал, что на следующей встрече в Нормандском формате участники переговоров планируют обсудить широкий круг вопросов по Донбассу, включая контроль над участком российско-украинской границы, который должен стать приоритетным.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»