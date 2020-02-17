Без ярлыков «пенсионный турист» и «понаехали»: В управлении соцзащиты Авдеевки рассказали о работе с переселенцами

В прифронтовой Авдеевке в качестве переселенцев зарегистрированы не только жители с временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, но также из соседней Луганщины и даже из аннексированного Крыма. Кроме того статус ВПЛ имеют и некоторые местные жители. Об этом «Донецким новостям» рассказала заместитель начальника Управления социальной защиты населения (УСЗН) в Авдеевке, руководитель отдела денежных выплат и компенсаций Татьяна Белоненко.

По состоянию на 11 февраля 2020 года в Авдеевке зарегистрированы 4 919 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Согласно оперативным данным руководства города, нынешнее население города составляет около 23 тыс. чел., то есть доля переселенцев – 21%.

Как отметила Татьяна Белоненко, из зарегистрированных ВПЛ 60% составляют женщины – 2 969 чел. (мужчины – 1950 чел.).

Из общего количества ВПЛ 47% – это пенсионеры (2 330 чел.), 273 переселенца – лица с инвалидностью. Трудоспособных переселенцев в Авдеевке 1 554 человека, из которых 654 имеют статус безработного. Кроме того, в прифронтовом городе зарегистрировано 762 ребенка-ВПЛ.

По информации Татьяны Белоненко, всего с 1 октября 2014 года выдано 6 514 справок ВПЛ.

«Резкого наплыва переселенцев как такового мы не заметили. Например, за три месяца (октябрь-декабрь) 2014 года было выдано 764 справки ВПЛ. Более того, начиная с 2018 года количество выданных переселенцам документов о регистрации пошло на спад», – поделилась замначальника УСЗН Авдеевки.

Больше всего справок ВПЛ было выдано в 2017 году, а в целом динамика выдачи данного документа в УСЗН такова:

2015 год – 1 167 справок ВПЛ;

2016 год – 1 246;

2017 год – 1 275;

2018 год – 1 029;

2019 год – 931.

С начала 2020 года в авдеевском управлении соцзащиты уже выдали 102 справки ВПЛ.

Преимущественно в качестве переселенцев в Авдеевке регистрируются жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой области – 4 846 чел. или 99% от общего числа ВПЛ. Но также 71 переселенец – представитель Луганщины, а 3 человека – из аннексированного Крыма.

«Когда берем на учет, лишних вопросов стараемся не задавать, потому что люди и так уже с тяжестью в душе к нам приходят. Очередей и ажиотажа у нас нет. Небольшой наплыв может быть изредка, когда люди обращаются насчет субсидий. Но наши специалисты тут же их "подхватывают" и очередь, если и собирается небольшая, то тут же и рассасывается. Если есть необходимость, мы приглашаем специалистов и из других отделов УСЗН. Электронные программы работают без перебоев, а значит, нет задержек в работе. Сейчас мы уже со смехом вспоминаем, как в 2015 году, когда не было света, мы на коленях, под генератором вручную писали и выдавали эти справки», – рассказывает Татьяна Белоненко об особенностях работы.

Кроме переселенцев с временно неподконтрольных территорий, в Авдеевке 471 местный житель также имеет статус ВПЛ. Это люди, которые переместились внутри города – из разрушенных или поврежденных обстрелами домов в съемное жилье. «В областном Департаменте соцзащиты мы – одни из первых, кто разработал эту систему по взятию на учет и, самое главное, выплатам таким внутренним переселенцам», – отметила Татьяна Белоненко.

Отказать в получении статуса «местного» переселенца могут в случае, если человек отказывается предоставить городской комиссии доступ в пострадавшее от военных действий жилье для оценки пригодности для проживания.

Заместитель начальника УТСЗ добавила, что Авдеевка – единственный город на Донетчине, где ВПЛ с 1-й группой инвалидности имеют возможность получить выплаты не через «Ощадбанк», а через «Укрпочту» – человеку не нужно стоять в очередях, деньги ему принесет почтальон домой. Для этого специально были внесены изменения в Постановление Кабинета министров Украины № 505 от 1 октября 2014 года «О предоставлении ежемесячной адресной помощи».

По словам Татьяны Николаевны, сотрудников для эффективной работы учреждения – достаточное количество (43 человека), штат полностью укомплектован – вакантных мест нет. «Все наши сотрудники – профессионалы: не грубим, не хамим переселенцам, как говорится, добро пожаловать! Для нас все эти люди – местные. Аббревиатуру "ДНР", никаких ярлыков типа "пенсионные туристы" или "понаехали" мы вообще никогда не использовали», – подчеркнула Белоненко.

В своей работе УСЗН Авдеевки не использует также и данные системы «Аркан». Более того, опыт сотрудников учреждения показал, что часто не получается даже правильно трактовать информацию из «Аркана», случались сбои данной системы и приходилось консультироваться с юристами и специалистами Департамента соцзащиты населения Донецкой облгосадминистрации.

Сотрудники УСЗН продолжают посещать переселенцев по месту их регистрации в Авдеевке. Но Татьяна Белоненко подчеркивает, что это не проверка, не контроль. «Ушёл смысл проверок. Мы такой термин не используем. Работники соцзащиты обследуют жилищные условия ВПЛ... Наше управление – это общение с живым человеком: мы один раз в полгода приходим по месту фактического проживания временно перемещенного лица, общаемся с человеком, выясняем, в чем он нуждается… Одним словом, это общение, а не контроль», – пояснила руководитель отдела денежных выплат и компенсаций.

Кроме того, она напомнила об обстоятельствах, при которых ежемесячная адресная помощь переселенцам не выплачивается. Среди них:

если в собственности есть жилье на подконтрольной Украине территории. При этом Авдеевка в данном случае является исключением, так как находится рядом с линией разграничения. Если на территории прифронтового города у переселенца или его родственников есть жилье, то он все равно имеет право получать адресную помощь;

наличие у любого из членов семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года прожиточный минимум составляет 2102 грн);

если лицо находится на полном государственном обеспечении;

если ВПЛ попадает в места лишения свободы.

Сейчас производится капитальный ремонт здания УСЗН Авдеевки, поэтому его сотрудников временно разместили на первом этаже бывшей школы № 5. «Нас даже переезд не застал врасплох. Мы пока располагаемся здесь, в школе. Но очень ждем возвращения в свое управление», – говорит Татьяна Белоненко.

Временно УСЗН Авдеевки осуществляет прием в здании школы

Белоненко рассказала, что после реконструкции помещения «собеса» условия обслуживания будут модернизированы. «И электронное табло будет, и пандусы специальные для людей с инвалидностью, а встречать людей будет информатор-координатор – в общем, много новшеств ожидается», – заключила замначальника УСЗН .