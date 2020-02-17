Ситуация тупиковая: Эксперты пояснили, как быть с повышением пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Украине – неизбежно. Только так можно выровнять солидарный уровень пенсий. Соответствующее заявление сделала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Эксперты прокомментировали «Донецким новостям» данные инициативы, а также спрогнозировали – могут ли в реальности в Украине поднять пенсионный возраст.

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в частности, что с 1 января 2019 года право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.

В случае отсутствия на 1 января 2019 года необходимого страхового стажа 26 лет, право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 63 года и при наличии страхового стажа от 16 до 26 лет.

В случае наличия страхового стажа от 15 до 16 лет право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.

Также важно различать пенсию по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет. Пенсионные выплаты по возрасту привязаны сегодня к границе 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но в ряде профессий пенсия предоставляется по выслуге лет.

Валерий Клочок, политический эксперт:

– Подобные заявления можно связывать исключительно с невозможностью выполнений обещаний президента о повышении социальных гарантий. Зеленский ставит задачи правительству и нардепам, а те ищут пути решения. Ввиду тотальной нехватки денег в бюджете на все статьи расходов, фактически уменьшения поступлений (взять хотя бы итоги января 2020 года), властьимущие прекрасно понимают уровень угроз.

Премьер Гончарук раннее заявлял о дотации Пенсионного фонда (объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн). «Абсолютно рабочий процесс. Пенсии должны выплачиваться вовремя, это будет обеспечено, никаких новых решений это не содержит, просто бюджетный процесс», – сказал он. И это действительно так. Пенсионный фонд Украины всегда дотировался из госбюджета. Поэтому задачей чиновников должно быть не повышение пенсионного возраста, а увеличение доходной части бюджета.

Да, практика стран разная: где-то пенсионный возраст выше, где-то – ниже. Но взывать к тому, что люди [в Украине] стали жить дольше и поэтому им пенсии нужно выплачивать позже (по возрасту) – это кощунство. Реализуйте заявленные программы по борьбе с коррупцией, контрабандой, развитием экономики – и вы сможете повысить минимальные пенсии минимум в два раза. Даже до 200 долларов… Но у них на это просто нет денег.

Зато есть трудно выполнимая задача по возвращению оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, где также проживают украинские пенсионеры. Долг по их выплатам уже составляет порядка 36 млрд грн (по состоянию на октябрь прошлого года). Поэтому и звучат заявления о повышении пенсионного возраста, идеи о том, чтобы подумать, нужно ли выплачивать пенсии физлицам-предпринимателям и многое другое, что мало имеет общего со здравой социальной политикой европейской страны.

Владимир Коваль, аналитик, кандидат экономических наук:

– Отбросим эмоции. Солидарная система в Украине себя исчерпала. Она действенна, когда на одного пенсионера приходится 4-6 работающих. Увы, но у нас этот показатель – 1,4 работника на одного пенсионера.

Государство вынуждено тратить на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 173 млрд грн или около 12% своих расходов.

Ситуация, учитывая демографию и отъезд «заробитчан», – тупиковая.

У правительства, просто нет ресурса для повышения пенсий, свести бы «концы с концами» – уже хорошо.

Повышать пенсионный возраст – тоже не выход. Это просто отсрочка краха. Это тупиковый путь, а значит неправильный. Ни к чему, кроме социальных волнений, он не приведет. Адепты повышения пенсионного возраста приводят нам в пример другие страны в Европе. Да, действительно, пенсионный возраст в Украине – один из самых низких в Европе. Но, простое его повышение – латание дыр на одну политическую каденцию. Такая риторика – удел «недальновидных охотников за политическим рейтингом».

В любом случае, решить проблему за раз – не выйдет. Это растянется на поколения. Поэтому, как бы ни печально это звучало, но гражданам Украины в возрасте 30+ рассчитывать надо только на себя. А вся демагогия про повышение пенсий – не более, чем «политический пиар» в предвыборной гонке.

Александр Савченко, политический эксперт:

– В Украине отсутствует хотя бы какая-то условно реальная государственная программа в отношении пенсионеров. Более того ситуация с тем, чтобы уровень пенсий хотя бы как-то соответствовал возможности на эту пенсию прожить, полностью отсутствует.

Кабинет министров по умолчанию поддерживает размер выплаты пенсии условно приравненный к уровню коммунальных платежей.

Все чаще и чаще через лояльные СМИ спикеры, представляющие сегодняшнюю власть, забрасывают тезис о том, что в скором времени все выплаты по пенсиям будут остановлены и «пенсионерам самим нужно заботится о своей старости».

У меня существует полная уверенность в том, что власть, так или иначе доведя ситуацию с пенсиями до полного абсурда, попытается полностью отменить пенсионные выплаты или оставит их сугубо номинальными, когда получить пенсию будет технически крайне сложно или невозможно вовсе.

Оксана Чепижко, глава общественной организации «Re:Старт»:

– Проблема повышения пенсионного возраста действительно существует в Украине, и она обусловлена практически равным количеством людей, которые работают и которые уже ушли на пенсию. Добавьте сюда колоссальную внешнюю миграцию трудоспособного и активного населения Украины.

Кроме того, здесь не столько проблема в возможном повышении пенсионного возраста до 67 лет у мужчин и 65 лет у женщин, столько в том, что у нас до сих пор кроме солидарной системы пенсионного обеспечения не введена накопительная. А эта проблема упирается в доверие населения к национальной валюте и банкам.

Государство в таком случае должно быть гарантом этих инвестиций в себя граждан Украины. А это невозможно без повышения доходной части бюджета, а, следовательно, смены модели экономики с сырьевой на создание инновационного или цифрового продукта с высокой добавленной стоимостью.

Алексей Кущ, финансовый эксперт, эксперт института Growford:

– Говорить о том, что реально будет поднят пенсионный возраст, – преждевременно. Пока действующая власть просто «прощупывает почву». Есть определенные темы, неприемлемые для народа. Повышение пенсионного возраста – из таких. Особенно в Украине, где довольна низкая продолжительность жизни мужчин.

Так что пока власть лишь пытается протестировать тему. Прощупывает реакцию общества. Если общество не будет реагировать, как стадо баранов молчать, то пенсионный возраст могут и поднять.

На самом деле, если посмотреть на модели решения проблем выплаты пенсий, существует два основных направления.

В странах, где высокая продолжительность жизни (а это, как правило, развитые страны), выплата пенсий решается за счет увеличения пенсионного возраста. В этом есть определенная логика. Экономически активный период жизни человека продлевается, соответственно, растет и пенсионный возраст. Но та же Польша при экономическом росте времен правления Качиньского даже снизила пенсионный возраст. В том числе – за счет свежей крови трудовых мигрантов из Украины, что позволило увеличить отчисления в польский бюджет.

Но это – история развитых стран.

А развивающиеся страны применяют страховой стаж, регулируя с его помощью выход на пенсию. Как правило, продолжительность жизни в таких странах низкая. И человек может выйти на пенсии в любое время, когда набрал определенный срок трудовой деятельности.

В развитых странах есть пенсионная система первого, второго и даже третьего уровня. Нет проблемы теневой зарплаты. Все реформы проводятся эффективно с точки зрения управляемости ими.

В развивающихся же странах один, максимум – два – уровня пенсионной системы. При этом – обширный теневой сектор, в том числе теневой рынок зарплат. И единственная возможность мотивировать работников платить взносы – возможность выйти на пенсию при определенном трудовом стаже. Но при этом нет эффективной пенсионной системы, которая может обеспечить эффективную выплату пенсии. И в таком случае увеличение пенсионного возраста вообще демотивирует работников получать официальную зарплату. Легче и проще получать ее в конверте, откладывая «на старость».

Учитывая эти общеизвестные вещи, высказывания о поднятии пенсионного возраста в Украине говорят о непонимании спикерами функционирования пенсионной системы в той или иной стране.

Максим Маньковский, политический аналитик:

– Заявления от представителей новой власти вряд ли могут уже кого-то удивить. Жаль, что люди, которые пришли на волне ожиданий нового качества политиков, предлагают идеи, от которых пахнет нафталином.

Да, в Украине пенсионный возраст не является самым высоким по сравнению с нашими европейскими соседями. Например, в декабре 2019 года на фоне протестов во Франции парламент все же поднял пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Но не забываем и о том, что средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше, чем в странах Европы.

Честно говоря, от новой власти я лично ожидал, что она не будет заниматься популизмом, как ее предшественники, а начнет реформировать пенсионную систему.

На мой взгляд, надо честно заявить, что демографическая ситуация, отток рабочих рук из страны, война на востоке, временно оккупированные территории и другие объективные причины не позволят в ближайшие годы изменить ситуацию с наполнением Пенсионного фонда. Уже сейчас примерно один работающий обеспечивает двух пенсионеров.

Поэтому нам немедленно надо переходить от солидарной к накопительной системе, значительными преимуществами которой является независимость от государства, демографических проблем и законов, обеспечение персонификации накопленных денежных средств, наследование средств, находящихся на персональном пенсионном накопительном счете, наследниками, а также другие преимущества. Да, она мгновенно не даст улучшения. Но оттягивание времени – это еще хуже.

Отдельно хотел бы остановиться на ситуации, которая сложилась с выплатой пенсии нашим согражданам (речь идет о тех, кто не предал свою страну, но вынужден находиться на временно оккупированных территориях). Государство должно приложить максимум усилий и выполнить свои обязательства.

То есть вместо того, чтобы пугать и возмущать общество заявлениями о повышении пенсионного возраста, надо переходить к реформам и выполнять свои обещания.

Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency:

– В связи с недополучением средств в бюджете Кабмин готов скрести по любым «сусекам». Сейчас в информационное поле вбрасываются различные информповоды для замера общественного мнения – если вопрос не спровоцирует массовых волнений и категорического неприятия, то это источник дополнительных средств будут внедрять. Мы это видим и по рынку земли, и по налогообложению ФЛП, и пр.

Да, акции протеста есть, но действительно массовыми их назвать пока трудно. Потому власть эти темы продолжает продавливать, хотя и с уступками протестующим. То же, я уверен, будет и с повышением пенсионного возраста. Ведь предыдущая власть годами проводила информационную кампанию на эту же тему, а Маркарова (глава Минфина), напомню, осталась как раз из предыдущего состава правительства.

Единственное, что может сдержать власть в пенсионном деле – это следующие выборы. Просто пенсионеры – самая политически активная часть избирателей. Если им прямо перед выборами насолить, то они проголосуют за кого-нибудь другого. А поскольку эффект от повышения пенсионного возраста очень долгосрочный, то спешить нет смысла.

В контексте Донбасса – мнение этих людей власть сейчас не спешит учитывать т.к. они не участвуют в выборах. А Россия применяет тактику «собаки на сене» – и Украине не отдает контроль, и из своего похудевшего бюджета реально повышать соцстандарты не спешит. Посему вопрос повышения возрастного порога для «неподконтрольных» пенсионеров носит, скорее, теоретический характер.