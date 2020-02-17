Депрессивный Мюнхен: «Нормандский» формат опять впадает в спячку?

В минувшие выходные в Германии прошла очередная Мюнхенская конференции по безопасности. Этот форум считается крупнейшим в мире именно по вопросам безопасности и военным вопросам.

Подчеркивая влияние Мюнхенского форума на ситуацию в мире, многие мировые эксперты обычно вспоминают, что именно на этом форуме в 2007 году Владимир Путин произнес свои знаменитые «мюнхенские тезисы», ознаменовавшие начало конца так называемого «однополярного мира» и устоявшейся системы безопасности во всем мире.

Именно следствием того самого заявления можно рассматривать и недавние слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что «времена, когда мы могли полностью положиться на других, уже в прошлом», и заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «мозг НАТО находится в состоянии комы», и напугавший многих новый тезис Путина о том, что «зачем нам этот мир, если в нем не будет России».

Кролик из шляпы, или План в 12 шагов

Так или иначе, но более 30 глав государств и 100 министров обороны и иностранных дел съехались в Мюнхен на нынешнюю конференцию по вопросам безопасности. В этом смысле нельзя не признать, что лучшего места, чтобы обсудить продолжающийся уже почти 6 лет вооруженный конфликт на Донбассе, не найти. И то, что тема Донбасса будет звучать на форуме, стало ясно с самого начала.

Одним из первых сообщений с форума стала информация о принятии первого заявления по Украине. Этим заявлением оказался новый план завершения войны на Донбассе, под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Сами шаги были такими:

Шаг 1. Для более эффективного контроля за режимом полного прекращения огня, восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Как известно, представители России покинули СЦКК несколько лет назад. То есть – их нужно вернуть.

Шаг 2. На переговорах «Нормандского формата» начать обсуждение темы боевых действий и их прекращения. То есть, включить в формат и военных.

Шаг 3. Допуск Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории восточной Украины, а также увеличение количества пунктов пропуска через линию разграничения.

Шаг 4. Поиски пропавших без вести в результате конфликта.

Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию на Донбассе.

Шаг 6. Создание донорского фонда по восстановлению Донбасса с участием Евросоюза, западных компаний и России.

Шаг 7. Создание зоны свободной торговли на Донбассе (специальный режим налогов), которая также помогла бы восстанавливать регион. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах зоны свободной торговли.

Шаг 8. Ослабление и отмена санкций против России по мере реализации пунктов этой инициативы. Сейчас подразумевается, что санкции с России будут сняты после полного выполнения минских соглашений.

Шаг 9. Радиационная дезактивация Донбасса, где сейчас насчитывается более 1200 радиоактивных источников заражения.

Шаг 10. Новый диалог между странами НАТО о построении взаимной безопасности (конкретный смысл в отношении Украины непонятен).

Шаг 11. Начать и поддерживать избирательное сотрудничество России и Евросоюза по приоритетным направлениям, в т.ч. – выполнению Минских соглашений.

Шаг 12. Запустить всеукраинский общенациональный диалог по проблемам истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств для выработки позиции, учитывающей мнение соседей (в т.ч. России).

Давайте обсуждать?

Примечательно, что через некоторое время после появления план был удален с официального сайта конференции. Еще более примечательно, что через некоторое время план… был восстановлен на сайте. Это вызвало столько вопросов, что потребовались официальные пояснения организаторов Мюнхенской конференции. И они были даны.

«Я являюсь сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос". Мы все за Украину и те, кто подписал документ, хотели только добра. Да, в нем могут быть противоречивые вещи, ну так давайте обсуждать их. И это неправильно – говорить, что позиция документа российская. Мы временно ограничили доступ к нему из-за слишком большого внимания и агрессивного отношения к документу», – заявил один из авторов документа, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

И действительно, документ вызвал бурю эмоций. Особенно в США и Украине. «Пусть никого не введут в заблуждение ни авторитетные имена из перечня авторов, ни предложенные идеи. Документ международных экспертов о 12 шагах к миру на Донбассе – это химера. Он содержит много различных рекомендаций. Но самой важной идеи нет – вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над нашей границей. Зато он предусматривает составление дорожной карты для снятия санкций с России и запуск в Украине нового национального диалога по вопросам идентичности с участием всех соседей Украины», – заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что также не согласны с идеями документа. «Это частная инициатива группы политиков и экспертов. Тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства», – заявили в МИД.

Не остались в стороне и американцы. Они опубликовали совместное заявление политиков и экспертов.

«Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер, могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Но некоторые из них проблематичны. Мюнхенский план определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее", ставший результатом "катастрофических просчетов". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска без знаков различия захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его. А главная проблема – агрессия Москвы в Украине, которую необходимо решить путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса», – говорится в заявлении.

Наконец, президент Украины Владимир Зеленский, который также принял участие в Мюнхенской конференции, парировал авторам «Двенадцати шагов». Но по другому поводу. «Несмотря на объем помощи нам тех или иных стран, я всегда немного обижался, когда об Украине начинают говорить и решать вопросы где-то там за спиной у нас. Как с этим планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас», – сказал президент.

Совместные патрули на выборах

Впрочем, все это не помешало президенту Украины сделать целую серию значимых заявлений по Донбассу. Для начала он сообщил, что Украина хочет провести местные выборы по всей территории Украины в октябре 2020 года. В том числе и на неконтролируемых ею территориях Донбасса. Но…

«Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», – сказал он, подтвердив неизменность тезиса «сначала граница – потом выборы». Тезис – неприемлемый для России и «Л-ДНР».

Впрочем, Владимир Зеленский предложил и выход – совместный контроль границы, чтобы провести местные выборы на Донбассе. «Я поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а теперь этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – сообщил он.

«Идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение – насколько можно допустить наемников России к участию в этих патрулях», – дополнил идею министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Еще Владимир Зеленский подтвердил свое намерение привлечь переселенцев из Донбасса к консультациям и обсуждениям в ТКГ в Минске. Для чего инициировал создание общественного диалоговой платформы «Мир Донбассу». Сообщил, что готов к диалогу с мирным населением, проживающем на неконтролируемых территориях. «Но не с теми, кто является непризнанной с точки зрения международного права "местной властью", а поэтому не может представлять местное население Украины», – тут же добавил президент, подтвердив неизменность другого тезиса – о невозможности прямых переговоров с руководителями «ДНР» и «ЛНР».

Секторальное разведение войск

Также украинский президент предложил разведение войск на Донбассе по «секторальному принципу». «Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника», – пояснил идею Владимир Зеленский и добавил, что и Россия должна захотеть деэскалации на Донбассе.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к данному плану на фоне того, что на переговорах ТКГ в Минске уже два месяца не могут согласовать второй пункт разведения войск из трех, о которых договорились в Париже. К тому же нет ясности с тем, весь ли фронт разобьют на такие участки или снова определят 2-3 и будут с ними работать. Также, как и сейчас…

По сути, сам президент Зеленский сформулировал квинтэссенцию своей позиции и звучала она так: «У нас одна из самых сильных армий в Европе, 200 тысяч. И мы хотим мира на своих условиях. На условиях сильной армии».

Встреча в «Нормандском формате»? Едва ли…

Примечательно, что это заявление прозвучало через сутки после того, как состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Причем, стороны дали очень разную информацию о разговоре.

Офис президента Украины сообщил, что президенты «акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России. Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне ТКГ в Минске для реализации достигнутых договоренностей».

Россияне сообщили, что их президент акцентировал важность полной и безусловной реализации Минского комплекса мер. Затем, что в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо задал вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности. И, наконец, в свете предстоящего 75-летия победы, подчеркнул недопустимость искажения истории о событиях Второй мировой войны.

В связи с этим, многие эксперты уверенно предположили, что Владимир Зеленский пытался обсудить с Владимиром Путиным перспективы грядущего саммита «нормандского формата». В ответ на это Путин, видимо, прямо спросил о перспективах полного выполнения Украиной Минских договоренностей. И, вероятно, сказал, что следующая встреча возможна только после того, как все договоренности от 9 декабря 2019 года будут выполнены. Также они обратили внимание, что в российской версии нет упоминания не только о подготовке очередной встречи нормандской четверки, но даже об обмене пленными…

А между тем, и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о новом обмене. «Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех"», – сказал он и добавил, что обмен состоится еще до следующей встречи «нормандского формата». Но такой обмен пока выглядит сомнительным. «Республики» уже заявили, что не будут никого менять, пока Украина не совершил «правовую очистку» тех, кого обменяли ранее.

И, наконец, обратил на себя внимание один пассаж уже экс-председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака. «Надо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что "нормандская четверка" встретится снова», – заявил он. «Мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в «нормандском формате» в Берлине», – ответил ему министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Усилить давление на Россию, Германию и Францию, чтобы встреча состоялась? Это новый акцент…