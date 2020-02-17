Украина или Россия: От кого требовать компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье

В национальных судебных делах о компенсации за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье правозащитники рекомендуют указывать ответчиком украинские власти, в международных – требовать компенсацию и от Украины, и от России. Об этом рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

«В соответствии со статьей 1 Европейской конвенции по правам человека, каждое государство гарантирует права человека на территории своей юрисдикции, и Украина в рамках своих признанных границ должна гарантировать соблюдение прав человека. Есть исключения из этого правила, об этом очень долго можно рассказывать», – сказал он.

«В целом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, – прим. ред.) в таких ситуациях как на Донбассе применяет принцип "эффективного контроля" и анализирует ситуацию с такой точки зрения: контролировалась ли эта территория, где произошло нарушение прав человека, правительством, или контролировалась другим государством», – продолжил Тарасенко.

По его словам, согласно украинскому законодательству, Россия признана страной-агрессором, но с точки зрения международного права, вопрос ответственности РФ за вооруженный конфликт на Донбассе и нарушения прав граждан на неподконтрольной украинским властям территории на данный момент открыт. «ЕСПЧ решит этот вопрос, но это будет не скоро, поскольку международные судебные процедуры длятся достаточно долго. Если бы уже было решение ЕСПЧ по этому вопросу, то у людей был бы путь – обращаться в ЕСПЧ с иском против РФ. На данный момент такого решения нет», – сообщил юрист.

«Для того, чтобы восстановить свои права, человек, как гражданин Украины, может обратиться с этим вопросом именно к правительству Украины в административном порядке, которого сейчас нет. Или в судебном порядке, поскольку, прежде чем обратиться в ЕСПЧ, нужно пройти национальные суды. Это важно. Подавая иск в украинские суды, если человек получит негативное решение, он уже может обратиться в ЕСЧП, где указать ответчиками два государства, указав степень вины каждого из них с его точки зрения, поскольку каждая ситуация разная», – пояснил правозащитник.

Юристы БФ «Право на защиту» рассказали, почему принятое Постановление Кабинета министров Украины №623, согласно которому государство единоразово компенсирует стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действий жилья в сумме до 300 тыс. грн, пока не работает.

Напомним, в Украине на 2020 год выделили 40,2 млн на компенсацию владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Объем предусмотренных законодательством выплат за поврежденное и разрушенное жилье существенно отличается. В Украине в 2019 году был изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье и добиваться ее нужно по новой процедуре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»