На Луганщине огнеметчики совершенствовали навыки стрельбы (Фото)

На Луганщине бойцы, выполняющие боевые задачи в районе операции Объединенных сил, совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А «Шмель». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Курс по специализации «огнеметчик», в который привлекались военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВС Украины, длился несколько недель. Завершением подготовки стало практическое выполнение боевых стрельб.

Как сообщили в пресс-службе, 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемету можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно. То есть, это оружие можно назвать «карманной пушкой» пехотинца.