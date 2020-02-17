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На Луганщине огнеметчики совершенствовали навыки стрельбы (Фото)

17.02.20 13:59
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

На Луганщине бойцы, выполняющие боевые задачи в районе операции Объединенных сил, совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А «Шмель». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Курс по специализации «огнеметчик», в который привлекались военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВС Украины, длился несколько недель. Завершением подготовки стало практическое выполнение боевых стрельб.

Как сообщили в пресс-службе, 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемету можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно. То есть, это оружие можно назвать «карманной пушкой» пехотинца.

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