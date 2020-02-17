Эффективность без пустых обещаний: Лутковская пояснила свой уход из ТКГ

Без определенных полномочий в Украине быть эффективным переговорщиком в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске невозможно. Об этом, комментируя свою отставку, рассказала экс-представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам ТКГ в Минске Валерия Лутковская.

На вопрос, покинула ли она свой пост по собственному желанию, Лутковская ответила так: «Во-первых, "по собственному желанию" – это когда пишешь определенное заявление. Заявлений не было: ни о принятии на эту работу, потому что это была работа; ни об увольнении с этой работы. Но перед принятием был разговор с президентом, буду ли я в дальнейшем заниматься вопросом освобождения лиц, я сказала: "Да"».

По ее словам, работать в гуманитарной подгруппе ТКГ она согласилась, поскольку чувствовала свою моральную ответственность перед родственниками тех пленных, кого еще не удалось освободить.

«В своей работе я достигла результата в виде процедуры одновременного освобождения лиц. Была очень довольна этим. Теоретически – я могла бы продолжать, и обязанность перед другими семьями я чувствую так же. Но на протяжении всего этого периода [работы в ТКГ], почти полгода, пока я занималась этим вопросом, я для себя поняла, что все участники рабочих групп и делегация Украины в ТКГ имеют одну особенность – они все люди с репутациями. Собственно, если и удается о чем-то договориться во время этих переговоров, то это результат работы нашей репутации, потому что мы, все, кто работал в украинской делегации, никогда не давали пустых обещаний», – подчеркнула Лутковская.

«Давайте вернемся теперь на подконтрольную Украине территорию. Скажите мне, пожалуйста, я в Украине – кто? В Украине я – адвокат и правозащитник. В Минске я – представитель Украины в ТКГ, а в Украине – никто: у меня нет полномочий, у меня нет мандата, у меня нет какой-то [государственной] должности. И это проблема. В частности, каким образом поддерживать свою репутацию, не давая пустых обещаний», – прокомментировала свою отставку экс-представитель Украины в ТКГ.

В качестве примера она привела свою предшественницу – Ирину Геращенко, которая была не только представителем Украины на переговорах в Минске, но и занимала должность первого вице-спикера Верховной Рады, поэтому имела, по мнению Лутковской, больше рычагов влияния на те или иные процессы в ходе подготовки к обмену пленными.

Как сообщалось ранее, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Politeka Online