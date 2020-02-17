RU
Все новости

Самая дорогая гостиница и самая оживленная улица: В Донецке показали центр (Фото)

17.02.20 09:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит центр города.

В частности, мужчина побывал у театра «Донбасс Опера». Напротив него находится кинотеатр Шевченко. Дончанин напомнил, что за кинотеатром работал один из самых популярных клубов – «Чикаго».

Далее он направился на улицу Пушкина, где продемонстрировал ресторан Barberry. Мужчина обратил внимание, что в 14:00 на бул. Пушкина – масса припаркованных машин. Это наиболее оживленная улица. Также он показал ресторан RedCups.

Дончанин показал также самую дорогую в городе гостиницу «Донбасс Палас».

Также житель Донецка поделился кадрами, на которых – площадь Ленина, «главпочтамп ДНР», гостиница Central, Донецкая филармония, ресторан быстрого питания «Донмак».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк