Все вкусное такое, все пахнет: В Донецке показали Крытый рынок (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на Крытом рынке в Ворошиловском районе и показал цены на некоторые продукты.

Днем, примерно в 14:00, многие торговые точки уже были закрыты. Работают маленькие магазинчики: с алкоголем, продуктами, различными мелочами для дома, а также пункты обмена валют. В центральном здании продают овощи, фрукты, а также домашние яйца, мед, консервацию. «Это считается, наверное, самый дорогой рынок по городу», – отметил дончанин.

В продаже также красная рыба, балык, красная икра, креветки, мидии. 100-граммовую баночку красной икры продают за 500 руб. (194 грн по местному курсу на 18.02.2020). Такая же цена и у 100-граммовой баночки щучьей икры. «Все вкусное такое, все пахнет», – рассказал житель Донецка.

Баранину продают по цене 300-400 руб. (116-155 грн) за кг. Сало с широкой мясной прослойкой – по 550 руб. (213 грн), толстое сало с небольшой мясной прожилкой – по 400 руб. (155 грн).

Есть различные деликатесы: махан, говяжья бастурма (вяленая вырезка) – по 1500 руб. (581 грн).

«Виконста» рассказал, что в теплое время года на рынок, на торговые ряды на улице, привозят много овощей и фруктов, которые можно приобрести недорого. Второе название рынка, в народе – «Колхозный».