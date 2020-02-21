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В Луганске показали, сколько людей в гипермаркете «Галактика» (Фото)

21.02.20 13:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, побывал в гипермаркете «Галактика» (действует на мощностях «национализированного» гипермаркета «Эпицентр»).

Гипермаркет расположен по ул. Линева. Мужчина побывал там днем, после 16:00 (по местному времени).

Полки и стеллажи в гипермаркете заставлены разнообразными стройматериалами, быттехникой и другими товарами. «Здесь всего очень много… Ассортимент большой», – отметил луганчанин.

Однако покупателей практически нет: большие площади магазина почти пусты, за все время прогулки по магазину луганчанину встретились несколько человек в разных отделах.

Скриншот видео YouTube

На стоянке перед магазином также было малое количество автомобилей.

Напомним, в Горловке показали ассортимент и цены гипермаркета «Галактика».

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