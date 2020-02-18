Житель неподконтрольной Горловки показал, как сегодня выглядит рынок в Никитовке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал, как сегодня выглядит рынок районе ж/д вокзала в Никитовке.

Торговые ряды находятся неподалеку от здания ж/д вокзала. Здесь же – конечная остановка автобусов по маршрутам №1 и №14.

Торговые ряды практически пусты: продавцов, как и покупателей, очень мало. В крытом рынке работают около 5-6 торговых точек. Продают сладости.

На улице в нескольких точках покупателям предлагают одежду. Также есть косметика, игрушки, пульты для телевизоров, батарейки, наушники и другие аксессуары и электротовары. Из продуктов – сало и мясо. На территории есть и небольшие магазинчики, где продают продукты, напитки, книги, хозтовары, карточки пополнения счета для мобильных.

На рынке много бродячих собак, некоторые лают на прохожих. «Рынок практически пустой», – прокомментировал Валерий.

Скриншот видео YouTube

Напомним, так рынок выглядел в сентябре 2019 года.