Что делает Путин: Комментарий эксперта о политике по Донбассу

Президент России Владимир Путин подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к невыгодным для украинской стороны договоренностям в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Что сейчас делает Путин? Путин просто продолжает стрелять [на Донбассе], он давит на Зеленского таким образом. Он таким образом подталкивает Зеленского, а Зеленский вместо того, чтобы сделать вывод: "Видите, мы идем на уступки, а Россия все равно продолжает стрелять"… Из этого можно сделать только один вывод. А Путин использует это, чтобы подтолкнуть Зеленского в другом направлении – "нужно договариваться"», – отметил Гарань.

«Для выполнения "формулы Штайнмайера" существуют предпосылки, мы еще должны дойти до этих выборов, а особый статус должен быть после этих выборов. Условия с нашей стороны есть, Россия их не выполнит и не пойдет на них. Но сейчас создается соответствующая психологическая ситуация, климат: "Давайте двигаться вперед"», – продолжил он.

Эксперт прокомментировал заявление, за которое впоследствии извинился глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия: «Очень показательно заявление Арахамии о воде в Крым. Это давняя российская идея, россияне это давно проталкивают. Они вообще хотят обменять Донбасс на Крым – эта идея не нова. Это не Арахамия придумал, это придумали россияне. Россия хочет обменять Крым на Донбасс, но Донбасс они нам тоже просто не вернут, они оставят там все свои структуры – это их цель».

Представитель фонда «Демократические инициативы» подчеркнул, что в Украине и на Западе активно обсуждают перспективы улучшения отношений с Россией в контексте урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, но это иллюзия.

Алексей Гарань считает, что даже заявление украинских властей о вероятности проведения в этом году выборов на неподконтрольном Донбассе угрожает Украине попаданием в российскую ловушку. При этом эксперт уверен, что выборы на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе этой осенью не состоятся, но варианты компромиссов в переговорах с Россией нужно искать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV