В Донецке рассказали, где можно погулять ночью (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка провел небольшую экскурсию по центральной части города.

В частности, на легковом авто он проехал по пр. Ильича, спустился к реке Кальмиус. «Что я вам могу сказать. Даже по Ильича много закрыто. Казалось бы, проездная такая улочка, но много чего закрыто, реально», – отметил дончанин.

У моста он повернул и проехал вдоль реки, по набережной.

После набережной мужчина направился в сторону Крытого рынка. После моста – гостиница «Рамада» (бывший «Атлас»), она сейчас работает. Дончанин сообщил, что в связи с комендантским часом и тем, что закрыты ночные клубы, в гостинице можно погулять в баре, а затем остаться на ночь. «Так многие и делают», – рассказал он.

Далее, по ул. 50-летия СССР, дончанин добрался до Крытого рынка. Автостанция работает: на ней – много автобусов разных маршрутов. Затем житель Донецка отправился к стадиону «Донбасс Арена». Он показал здание бизнес-центра «Центавр Плаза», отель «Виктория» и сам стадион.