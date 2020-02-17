Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Лебединским – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм, миномета калибром 82 мм;

неподалеку Новозвановки – из миномета калибром 120 мм;

в районе хутора Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под обстрелами оказались районы поселков Александровка и шахты "Трудовская" на донецком направлении, поселок шахты им. Гагарина на горловском направлении и окрестности села Саханка на мариупольском направлении. В результате обстрела западной окраины Донецка зафиксировано повреждение остекления дома по ул. Марка Озерного. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Смелое. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты (БМП-2). Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется».